Выпускники кадровой программы «Время наших» получили дипломы об окончании обучения

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с выпускниками региональной кадровой программы «Время наших» – аналога президентского проекта «Время Героев».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым