Последствия сильнейшего ливня устраняют в Москве и Подмосковье

Последствия сильнейшего ливня прямо сейчас устраняют в Москве и Московской области. Самый мощный гидроудар испытали жители Балашихи, где крыша одного из жилых комплексов просто не выдержала натиска воды, и она хлынула в подъезды и подземный паркинг.