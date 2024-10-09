И снова квадроберы: школьница в Краснодаре укусила девочку, изображая собаку

На детской площадке в жилом комплексе «Большой» в Краснодаре произошло необычное и тревожное происшествие, когда школьница, играющая в «квадробера» — популярное среди молодежи увлечение, в котором подростки изображают поведение животных — укусила маленькую девочку за предплечье.