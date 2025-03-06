Глава Пуровского района провел первую прогулку по городу с жителями

Жители Тарко-Сале 5 марта впервые прогулялись по городу вместе с главой Пуровского района. Кирилл Трапезников оценил качество уборки снега и обещал подумать над предложением организовать совместный с жильцами домов субботник по расчистке улиц.
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