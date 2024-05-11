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Мифические скидки: мошенники придумали очередной способ кражи личных данных

Мифические скидки: мошенники придумали очередной способ кражи личных данных

Мифические скидки: мошенники придумали очередной способ кражи личных данныхПоявилась новая мошенническая схема, в которой телефонные мошенники представляются сотрудниками различных госструктур и предлагают собеседникам старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.

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