Мифические скидки: мошенники придумали очередной способ кражи личных данных

Мифические скидки: мошенники придумали очередной способ кражи личных данныхПоявилась новая мошенническая схема, в которой телефонные мошенники представляются сотрудниками различных госструктур и предлагают собеседникам старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.
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