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«Они вели себя как семья»: певец JONY скрывает жену и ребенка? — фото

«Они вели себя как семья»: певец JONY скрывает жену и ребенка? — фото

Личная жизнь исполнителя хитов «Комета» и «Никак» всегда была скрыта о публики — JONY никогда не делился подробностями своих отношений, а о его романах ходили лишь слухи.

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