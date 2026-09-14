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Царьград

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Суд взыскал с Киркорова более 25 тысяч рублей за коммунальные услуги

Суд взыскал с Киркорова более 25 тысяч рублей за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с известного артиста Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги. ПАО "МОЭК" подало два иска на суммы 12 902 и 12 453 рубля, которые суд удовлетворил этим летом.

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