Суд взыскал с Киркорова более 25 тысяч рублей за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с известного артиста Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги. ПАО "МОЭК" подало два иска на суммы 12 902 и 12 453 рубля, которые суд удовлетворил этим летом.
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