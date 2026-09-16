Пентагон отберет солдат на выступление Хегсета по соотношению талии к росту

В Пентагоне потребовали от командиров отобрать для участия в запланированном 30 сентября выступлении главы Минобороны США Пита Хегсета солдат, соответствующих ряду требований, в том числе к внешнему виду, пишет The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт объяснил ...
- ЛЛ Силы ПВО за ночь ...
- ЛЛ Мощный циклон обр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым