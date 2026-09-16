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Аргументы и Факты

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Пентагон отберет солдат на выступление Хегсета по соотношению талии к росту

Пентагон отберет солдат на выступление Хегсета по соотношению талии к росту

В Пентагоне потребовали от командиров отобрать для участия в запланированном 30 сентября выступлении главы Минобороны США Пита Хегсета солдат, соответствующих ряду требований, в том числе к внешнему виду, пишет The Wall Street Journal.

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