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ФСБ: «Британский совет» ведет разведку в Херсонской области в интересах Киева

ФСБ: «Британский совет» ведет разведку в Херсонской области в интересах Киева

В Херсонской области выявлены факты работы британской разведки через правительственную организацию «Британский совет», разведчики действуют в интересах киевского режима, сообщили 21 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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