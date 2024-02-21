В Херсонской области выявлены факты работы британской разведки через правительственную организацию «Британский совет», разведчики действуют в интересах киевского режима, сообщили 21 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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