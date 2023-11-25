"Ваш президент почитает Солженицына, как святого": Яков Кедми о Солженицыне и об отношении к нему российской власти

Думаю, ни для кого не является секретом тот факт, что на самом "верху" российской власти с большим уважением и почитанием относятся к такому "писателю"-антисоветчику, как Александр Солженицын, чьи "творения", к сожалению, до сих пор включены в школьную программу по литературе и рассказывают о злодеяниях "клятого совка".