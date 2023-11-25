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  • лина любимцева
    Странно, что наш президент почитает СоЛЖЕницына.  В народе этого СоЛЖЕницына ненавидят."Ваш президент по...
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"Ваш президент почитает Солженицына, как святого": Яков Кедми о Солженицыне и об отношении к нему российской власти

"Ваш президент почитает Солженицына, как святого": Яков Кедми о Солженицыне и об отношении к нему российской власти

Думаю, ни для кого не является секретом тот факт, что на самом "верху" российской власти с большим уважением и почитанием относятся к такому "писателю"-антисоветчику, как Александр Солженицын, чьи "творения", к сожалению, до сих пор включены в школьную программу по литературе и рассказывают о злодеяниях "клятого совка".

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Комментарии
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Николай Кузнецов
https://www.youtube.com/watch?v=VwAri8kyzTA    здесь плохое качество, но призывает этот честный и добрый.... явно не плюшками бросать в нас. Больше лень искать, да и гадко смотреть на этого добряка и патриота
Солженицын призывает США бомбить СССР
YouTube
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10 мин.
tsan tsan
Кедми подонок, конъюктурщик, дважды Иуда, патологический склочник.
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4 мин.
лл
лина любимцева
Странно, что наш президент почитает СоЛЖЕницына.  В народе этого СоЛЖЕницына ненавидят.
Ответить
2 мин.

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