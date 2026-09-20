Лантратова рассказала о вызволении бойцов из «теневого плена» на Украине

Работа по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине продолжается - российская сторона проверяет каждый случай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума миллиарде...
- В Госдума миллиарде...
- Демократы США реш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым