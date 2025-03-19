В России захотели ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска за отказ от курения

Антон Орлов утверждает, что курение среди работников вредит им самим и отечественным компаниям Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил министру труда РФ ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для отказавшихся от курения работников, сообщает RT.