В России захотели ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска за отказ от курения

Антон Орлов утверждает, что курение среди работников вредит им самим и отечественным компаниям Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил министру труда РФ ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для отказавшихся от курения работников, сообщает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии