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Оборонных предприятий на Алтае стало в три раза больше из-за СВО

Оборонных предприятий на Алтае стало в три раза больше из-за СВО

Некоторые заводы увеличили объёмы производства кратно В Алтайском крае за 2022 год оборонные предприятия на 27% увеличили объёмы производства продукции, пишет "Толк" со ссылкой на отчёте министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку.

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