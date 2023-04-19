Оборонных предприятий на Алтае стало в три раза больше из-за СВО

Некоторые заводы увеличили объёмы производства кратно В Алтайском крае за 2022 год оборонные предприятия на 27% увеличили объёмы производства продукции, пишет "Толк" со ссылкой на отчёте министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку.