Названы самые бесполезные кухонные гаджеты: Насколько далеко зашёл маркетинг

Какие кухонные устройства действительно помогают в быту, а какие оказываются пылиться на полке? Блогер Дмитрий Змиевский назвал самые бесполезные кухонные гаджеты и объяснил, насколько далеко зашёл маркетинг.
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