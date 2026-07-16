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Царьград

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Названы самые бесполезные кухонные гаджеты: Насколько далеко зашёл маркетинг

Названы самые бесполезные кухонные гаджеты: Насколько далеко зашёл маркетинг

Какие кухонные устройства действительно помогают в быту, а какие оказываются пылиться на полке? Блогер Дмитрий Змиевский назвал самые бесполезные кухонные гаджеты и объяснил, насколько далеко зашёл маркетинг.

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