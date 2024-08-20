Ученые обнаружили в мозге человека копии воспоминаний

Для того, чтобы запомнить одно событие, мозг использует три нейрона.Ученые из швейцарского Базельского университета обнаружили новый механизм памяти в человеческом мозге Как сообщает журнал Science, ученые провели эксперимент и установили, как работает механизм хранения воспоминаний в мозге и из корректировки на протяжении жизни.
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