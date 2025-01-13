«Если на выборах победил неправильный кандидат, это неправильные и недемократические выборы», — данный тезис отражает всю лживую сущность Запада.
Европейские «непризнатели»
Комментарии
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Eduard
Да,да! Именно"не правильный".Кто это считаетяправельный или нет",народ выбирает,а чужое мнееие нам не интересно!
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17 час.
Eduard
В Румынии так и вышло,народ выбрал Презедента и тут пустили слушой,мол Россия "вмещалась" даже не удосужись чтонто доказать!
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17 час.
Eduard
Сидят и как имвыгодно делают.Что выгодно одним не выгодно другим как известно!
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17 час.
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