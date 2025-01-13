Русская весна
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Русская весна

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Европейские «непризнатели»

Европейские «непризнатели»

«Если на выборах победил неправильный кандидат, это неправильные и недемократические выборы», — данный тезис отражает всю лживую сущность Запада.

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Комментарии
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Eduard
Да,да! Именно&quot;не правильный&quot;.Кто это считаетяправельный или нет&quot;,народ выбирает,а чужое мнееие нам не интересно!
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17 час.
Eduard
В Румынии так и вышло,народ выбрал Презедента и тут пустили слушой,мол Россия &quot;вмещалась&quot; даже не удосужись чтонто доказать!
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17 час.
Eduard
Сидят и как имвыгодно делают.Что выгодно одним не выгодно другим как известно!
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17 час.

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