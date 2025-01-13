Европейские «непризнатели»

Eduard Да,да! Именно"не правильный".Кто это считаетяправельный или нет",народ выбирает,а чужое мнееие нам не интересно!

Eduard В Румынии так и вышло,народ выбрал Презедента и тут пустили слушой,мол Россия "вмещалась" даже не удосужись чтонто доказать!