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Lada Vesta NG получила турбомотор на 180 л.с. и «механику» вместо вариатора: необычный проект выполнила RCI Service

Lada Vesta NG получила турбомотор на 180 л.с. и «механику» вместо вариатора: необычный проект выполнила RCI Service

От вариатора пришлось отказаться из-за того, что он не рассчитан на возросший крутящий момент турбомотораКомпания RCI Service построила необычную Lada Vesta NG: инженеры не только установили на автомобиль турбонаддув, но и заменили штатный вариатор на механическую коробку передач.

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