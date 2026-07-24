Lada Vesta NG получила турбомотор на 180 л.с. и «механику» вместо вариатора: необычный проект выполнила RCI Service

От вариатора пришлось отказаться из-за того, что он не рассчитан на возросший крутящий момент турбомотораКомпания RCI Service построила необычную Lada Vesta NG: инженеры не только установили на автомобиль турбонаддув, но и заменили штатный вариатор на механическую коробку передач.