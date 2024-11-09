С показательным выступлением перед началом состязаний выступили воспитанники Новоаннинской ДЮСШ - отделения спортивной акробатики (тренер Н.
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С показательным выступлением перед началом состязаний выступили воспитанники Новоаннинской ДЮСШ - отделения спортивной акробатики (тренер Н.