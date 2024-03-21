Люди неолита плавали по Средиземному морю на современных лодках

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, предполагает, что неолитические сообщества, жившие вдоль берегов Средиземного моря, использовали технологически сложные лодки для путешествий и торговли 7000 лет назад.
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