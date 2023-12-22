Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    не делай добра не будет и зла. Сделаешь добро в "долгу"не останутся. Хватит,у нас у самих не все в порядке.Казахи вспомнили ...
  • Анатолий Анатольев
    Дебилов пора учить, если не доходило через ГОЛОВУ, то вряд ли дойдет через ОБМОРОЖЕНИЕ!!!!! Даже ПРИРОДА, против ИХ Н...Казахи вспомнили ...
  • Елена Бреслова
    очень громкий бравурный заголовок😀 радует, что ситуация повернулась в лучшую сторону!Час расплаты проб...

"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал связанный с главным телевизионным фестивалем страны "Песня года", как подоспела свежая новость об очередной вакханалии с участием практически тех же артистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Шихалдин
А почему там не было &quot;Треповой&quot; с сувениром для организатора?
Ответить
15 час.
Sergey Pnz
Да полноте. Ничего этим им паразитам не будет. Так же будут заколачивать деньги на рекламе и на пении под фанеру на корпоративах новогодних. Наоборот, ценник еще поднимут.
Ответить
15 час.
СС
Стас Спасенов
Зарина. Этот мусор общества надо ликвидировать, спрятать в спецколонию пусть там  с киркой потруселят , вне Москвы.  Мразь!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх