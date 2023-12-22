"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал связанный с главным телевизионным фестивалем страны "Песня года", как подоспела свежая новость об очередной вакханалии с участием практически тех же артистов.
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