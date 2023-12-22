"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

А почему там не было "Треповой" с сувениром для организатора?

Sergey Pnz

Да полноте. Ничего этим им паразитам не будет. Так же будут заколачивать деньги на рекламе и на пении под фанеру на корпоративах новогодних. Наоборот, ценник еще поднимут.