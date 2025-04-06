Зная, как сетевые магазины любят обсчитывать, всегда напрягаюсь, когда слышу вопрос🤨 "Чек нужен?". Постоянно слышится "вас нае.
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Зная, как сетевые магазины любят обсчитывать, всегда напрягаюсь, когда слышу вопрос🤨 "Чек нужен?". Постоянно слышится "вас нае.