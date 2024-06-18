В десятках смоленских домов требуется ремонт кровли

Новый глава ООО «ГУК» объявил об этом в ходе планерки в городской администрации 17 июня Генеральный директор «Городской управляющей компании» Александр Вакуленко отчитался перед главой Смоленска Александром Новиковым о состоянии крыш домов областного центра.
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