"У ВСУ нет дефицита с составом и боеприпасами": Кинжальные бои, о которых молчат сводки

Во Львовской области горят энергетические объекты, Яснобродовка дрожит от танков, сражения под Харьковом напоминают Сталинград.
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