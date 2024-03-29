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Отказ Индии не повлиял: азиатский импорт российской нефти достиг многомесячного максимума

Отказ Индии не повлиял: азиатский импорт российской нефти достиг многомесячного максимума

В этом месяце рост поставок российской нефти на основные импортирующие рынки Азии приведет к увеличению показателей до внушительных 27,48 миллиона баррелей в день, что станет самым высоким уровнем за 10 месяцев.

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