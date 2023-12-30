ЕК: ЕС решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Страны Европейского союза единогласно решили отменить пограничный контроль на морских и воздушных границах в Шенгенской зоне для Румынии и Болгарии, начиная с марта 2024 года, сообщает Европейская комиссия (ЕК).
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