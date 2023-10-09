Теперь ещё тише и точнее: Натовская ПВО сошла с ума от русских "Гераней". В альянсе разводят руками

Пока беспилотник типа «Герань» летит к цели, его почти не слышно. Шум и гам начинается позже, при ликвидации последствий ударов, и при освещении этих событий в прессе.
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