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Губернатор Бусаргин: информацию о ЧП на военном объекте в Энгельсе проверяют силовики

Губернатор Бусаргин: информацию о ЧП на военном объекте в Энгельсе проверяют силовики

В Сети распространилась информация о взрывах в городе Энгельс. Ситуацию прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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