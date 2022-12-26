Губернатор Бусаргин: информацию о ЧП на военном объекте в Энгельсе проверяют силовики

В Сети распространилась информация о взрывах в городе Энгельс. Ситуацию прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
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