Новинку представят в ноябре вместе с двумя другими моделями линейки Появились подробности о будущем смартфоне Honor 700 Pro, причем на этот раз данные слил не инсайдер, а AnTuTu.
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