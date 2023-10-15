Автодилерам просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит

С инициативой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит к вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС) («Известия» ознакомились с копиями писем).
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