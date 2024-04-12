Политнавигатор Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может возглавить партию в следующем году.
Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ОТСТОЯЛ ДЕД У СТАНКА (ТОКАРНОГО) 48 ЛЕТ, ПОРА ВНУКУ ПРОДОЛЖИТЬ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО, ВСЕ ПО-ПАРТИЙНЫМ УСТАНОВКАМ. АЙ ДА, ЗЮ.С ТАКИМ ТОЧНО КОММУНИЗМ ПОСТРОИМ. ДЛЯ СЕБЯ У ЗЮ ПОЛУЧИЛОСЬ.....
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15 час.
Татьяна Рублева
Аза Россию повоевать и доказать,что он настоящий коммунист?Не хочет?
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14 час.
VORON VoronS
КПРФ - это бизнес!!!! Кто еще не верит?
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14 час.
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