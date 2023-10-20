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Захарова: США обманывают мир, называя помощь Украине борьбой за демократию

Захарова: США обманывают мир, называя помощь Украине борьбой за демократию

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Соединенные Штаты Америки обманывают весь мир, называя оказание помощи Украине "борьбой за демократию".

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