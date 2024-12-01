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Лавров предрек заслуженную кару эскалирующим до предела ситуацию вокруг Украины

Эскалирующие до предела ситуацию вокруг конфликта на Украине понесут заслуженную кару. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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