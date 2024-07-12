«Вместе не так страшно»: на Украине саммит НАТО сравнили со сьездами КПСС

СК

Сергей Ковалев

тянут резину, т.е. время. нет достойного для кукловодов выхода из ими же созданной ситуации во всех видимых перманентных конфликтах. нет! нужна пауза с минимизацией потерь. для этого всё это нагромождение угроз, общих собраний, как коллективной безответственности, - всего того, что ничего не решает, но даёт массу поводов для одного единственного вывода - нешмогла! цейтнот, переходящий в цугцванг. утилизировать пирамиду долга уже нельзя, ибо нет альтернативы в виде глобальной власти, но и тащить всё это дерьмо дальше невозможно. только и единственно пауза! она и случится по содержанию, форма же может быть любой.