Вчера на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан «Украинский договор», участниками которого стала 21 страна Запада – под пакетом «проукраинских инициатив» поставили свои подписи лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран, пишет Associated Press News.
«Вместе не так страшно»: на Украине саммит НАТО сравнили со сьездами КПСС
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
тянут резину, т.е. время. нет достойного для кукловодов выхода из ими же созданной ситуации во всех видимых перманентных конфликтах. нет! нужна пауза с минимизацией потерь. для этого всё это нагромождение угроз, общих собраний, как коллективной безответственности, - всего того, что ничего не решает, но даёт массу поводов для одного единственного вывода - нешмогла! цейтнот, переходящий в цугцванг. утилизировать пирамиду долга уже нельзя, ибо нет альтернативы в виде глобальной власти, но и тащить всё это дерьмо дальше невозможно. только и единственно пауза! она и случится по содержанию, форма же может быть любой.
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9 час.
Сергей Иовенко
«саммиты НАТО потихоньку превратились в Съезды КПСС годов семидесятых». Вот только у этих двух собраний сосем разные предназначения. Сьезд КПСС, кто бы как бы не свистел, всё таки собирался для созидательных целей, в то числе и для развития той же Украины. А нынешнее сборище НАТО, опять с той же Окраиной, по сути напрямую обьявила нам войну.
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9 час.
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