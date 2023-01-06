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Президент «Амкала»: «Наша задача на 2023-й год – выиграть Кубок России»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о трансферах и планах команды на 2023 год. – Будут ли еще трансферы в «Амкале»? – Трансферы будут, конечно, по необходимости.

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