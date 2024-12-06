Инфраструктурные объекты поражены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
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