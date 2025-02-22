Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: -5°, небольшой снег• Севастополь: -2°, облачно• Ялта: 0°, малооблачно• Алушта: -2°, небольшой снег• Евпатория: -3°, облачно• Саки: -2°, облачно• Бахчисарай: -4°, пасмурно• Джанкой: -4°, облачно• Судак: -3°, небольшой снег• Феодо.
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