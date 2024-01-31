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  • Владимир Михальков
    Вот же дебил то я на Казанском вокзале родился теперь в Казахстане ещё что придумаешь отморозок ? Я родился в Ленинск...В Беларуси никаки...
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    Олег , спокойной ночи .. забей на них..В Беларуси никаки...

Трепова все улыбается? Скоро перестанет! Симоньян объяснила - почему

Трепова все улыбается? Скоро перестанет! Симоньян объяснила - почему

Многие виделы кадры из зала суда, где террористка Дарья Трепова, убившая военкора Владлена Татарского и покалечившая более пяти десятков людей, улыбается.

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