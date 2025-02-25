В российском городе упавшей с крыши льдиной раздавило машину

В Южно-Сахалинске наледь упала на легковой автомобиль, припаркованный у дома, и раздавила его. Траектория падения стала предметом споров управляющей компании, мэрии и жильцов, передает Telegram-канал Mash.
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