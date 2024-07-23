Какие повседневные домашние привычки обходятся вам в целое состояние Алёна Юрьева Когда речь заходит об экономии, большинство из нас сосредоточено на крупных расходах: аренда квартиры, ипотека, чеки из продуктовых магазинов.
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