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Какие повседневные домашние привычки обходятся вам в целое состояние

Какие повседневные домашние привычки обходятся вам в целое состояние

Какие повседневные домашние привычки обходятся вам в целое состояние Алёна Юрьева Когда речь заходит об экономии, большинство из нас сосредоточено на крупных расходах: аренда квартиры, ипотека, чеки из продуктовых магазинов.

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