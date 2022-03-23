В Республике Тыва сотрудники полиции изъяли на чабанской стоянке марихуану весом свыше 5 килограммов и боеприпасы

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного в значительном размере, оперуполномоченными Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва проведен обыск на чабанской стоянке, расположенной в с.