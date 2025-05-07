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Царьград

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"Сербский народ не забудет борьбу с фашизмом". Вучич записал обращение с Красной площади

"Сербский народ не забудет борьбу с фашизмом". Вучич записал обращение с Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву после экстренной посадки в Баку, вызванной угрозами безопасности.

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