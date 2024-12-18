Олег Царёв: Запад штормит от Трампа

Трамп ещё не вступил в должность президента, но анонсируемая им политика уже привела к уходу из власти самого влиятельного в истории (не только канадской, но и мировой) выходца из украинской диаспоры — Христи Фриланд.
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