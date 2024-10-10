В Рязани сразу 17 улиц остались без света

Отключение света произошло около 10:35 и коснулось следующих улиц: Ленинского Комсомола, Пушкина, Свободы, Полевая, Фрунзе, Горького, Радищева, 1-ая Железнодорожная, Стройкова, Гагарина, Введенская, Спортивный переулок, Пролетарская, Чапаева, Полонского, Татарская, Дзержинского.
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