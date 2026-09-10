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Нижегородская правда

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Наталья Суханова выступила моделью на показе одежды нижегородских брендов

Наталья Суханова выступила моделью на показе одежды нижегородских брендов

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова выступила в качестве модели на показе одежды нижегородских брендов.

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