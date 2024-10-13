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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко сделал 3 передачи в матче с «Флайерс». У форварда «Калгари» 4 очка в 2 играх в этом сезоне

Форвард «Калгари» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

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