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Новости Тамбова

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Жительница Рассказово получила 10 суток ареста за неуплату алиментов

Жительница Рассказово получила 10 суток ареста за неуплату алиментов

Жительница города Рассказово привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам на исполнении находится два исполнительных производства о взыскании алиментов с гражданки 1988 года рождения на содержание троих несовершеннолетних детей.

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