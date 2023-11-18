В Кремле считают, что Запад мучается из-за недействующих санкций

Представитель Кремля считает, что устанавливающий рестрикции Запад мучается из-за того, что санкции не работают так, как они, по их мнению, должны, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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