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В Кремле считают, что Запад мучается из-за недействующих санкций

В Кремле считают, что Запад мучается из-за недействующих санкций

Представитель Кремля считает, что устанавливающий рестрикции Запад мучается из-за того, что санкции не работают так, как они, по их мнению, должны, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.

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