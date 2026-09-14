Россия и Вьетнам расширят сотрудничество в технологиях и инвестициях

В Ханое подвели итоги государственного визита президента Вьетнама То Лама в Россию. Как пишет «Российская газета», поездка прошла с 7 по 9 сентября и завершилась подписанием пакета соглашений между двумя странами.
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