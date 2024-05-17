Во Владимирской области хотят расширить программу медицинской ипотеки

Депутаты предлагают отменить предельный возраст для претендентов на медицинскую ипотеку.Во Владимирской области предлагают расширить категории получателей медицинской ипотеки для привлечения дополнительных кадров в здравоохранение.
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