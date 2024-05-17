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Во Владимирской области хотят расширить программу медицинской ипотеки

Во Владимирской области хотят расширить программу медицинской ипотеки

Депутаты предлагают отменить предельный возраст для претендентов на медицинскую ипотеку.Во Владимирской области предлагают расширить категории получателей медицинской ипотеки для привлечения дополнительных кадров в здравоохранение.

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