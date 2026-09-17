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ТАСС

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Парашютист Бойцов рассказал о подготовке к рекордному прыжку из стратосферы

Парашютист Бойцов рассказал о подготовке к рекордному прыжку из стратосферы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Автор мирового рекорда по высотному прыжку с теплового аэростата из стратосферы, россиянин Сергей Бойцов перед прыжком проходил специальную подготовку в Центре подготовки космонавтов на базе Роскосмоса, разработал с командой специальный костюм и модернизировал парашютную систему.

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